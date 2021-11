Auch Biontech arbeitet an Impfstoff-Anpassung gegen Omikron

Nun berichtet die Nachrichtenagentur dpa über den Mainzer Impfstoffhersteller Biontech: Auch dieser abeite neben laufenden Labortests zur Untersuchung der neuen Corona-Variante Omikron an der Entwicklung eines angepassten Impfstoffs. Noch weiß man nicht viel über die neue Variante, sodass die Maßnahmen der Impfstoffhersteller vorbeugend sind – für den Fall, dass ein neuer Impfstoff notwendig werden könnte: „Um keine Zeit zu verlieren, gehen wir diese beiden Aufgaben parallel an, bis die Daten vorliegen und wir mehr Informationen darüber haben, ob der Impfstoff angepasst werden sollte oder nicht“, teilte eine Biontech-Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit.