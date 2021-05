Moderna liefert an die Impfallianz Gavi – ein Tropfen auf dem heißen Stein?

Die Vereinbarung erfolgte, nachdem die WHO den Impfstoff des US-amerikanischen Arzneimittelherstellers am letzten Freitag dem „Emergency Use Listing“, also für den Notfalleinsatz, hinzugefügt hatte. Dies sei eine Voraussetzung für die Initiative „Covid-19 Vaccines Global Access“ kurz Covax. Diese ist quasi eine weltweite Einkaufsgemeinschaft für Impfstoffe, die unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geführt und von rund 190 Staaten, Privatunternehmen und Stiftungen unterstützt wird. Sie möchte Entwicklungs- und Schwellenländern einen gerechten Zugang zu Vakzinen ermöglichen und hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2021 vor allem in den ärmeren Ländern jene 20 Prozent der Bevölkerung zu impfen, die am stärksten gefährdet sind, allen voran Mitarbeitende des Gesundheitswesens.

Laut Nachrichtenagentur Reuters erweitert der Deal mit Moderna die „Pipeline“ des Programms nun auf acht Impfstoffe.