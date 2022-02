Die Abkürzung PIMS steht für das Pädiatrisches Inflammatorische Multiorgan-Syndrom (paediatric inflammatory multisystem syndrome). Damit wird eine seltene, aber schwere Spätfolge einer SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern und Jugendlichen beschrieben. Bislang sind etwa 1.000 Kinder in Deutschland nach Experteneinschätzung in der Pandemie an dem Syndrom als Folge einer Corona-Infektion erkrankt.

Seit Mai 2020 sind zwar nur rund 660 Fälle (Stand 6. Februar) gemeldet worden. Das geht aus dem Register der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) hervor, das auf freiwilligen Meldungen von mehr als der Hälfte der Kinderkliniken und -abteilungen in Deutschland basiert. „Mit der Dunkelziffer dürften es insgesamt in etwa 1.000 PIMS-Betroffene sein“, sagte aber der Kinder- und Jugendmediziner Jakob Armann vom Universitätsklinikum Dresden der Deutschen Presse-Agentur, der die Meldungen ans Register verwaltet. In Anbetracht der hohen Infiziertenzahl bundesweit sei es eine seltene Erkrankung.