Erektionsstörung kann Vorbote eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls sein

Prof. Frank Sommer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit, bezeichnet die Entdeckung von Sildenafil als Potenzmittel als „Geschenk des Himmels“. So sei ins Bewusstsein gerückt worden, dass der Zustand der Penisgefäße einen Herzinfarkt voraussagen kann, auch Zuckererkrankungen würden seitdem viel früher diagnostiziert. Würde Sildenafil rezeptfrei werden, worüber am 25. Januar diskutiert werden soll, müssten Apotheker:innen also häufig an die Arztpraxis verweisen und einiges an Aufklärungsarbeit leisten.