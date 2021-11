Sildenafil bald auch in Deutschland ohne Rezept?

2014 war es dann doch soweit – allerdings in Neuseeland: Für Sildenafil (bis zu 100 mg) mit dem Markennamen Silvasta® wurde der OTC-Switch Wirklichkeit. Apotheker:innen müssen für die Abgabe aber besonders geschult sein. Seit Mai 2016 ist Sildenafil (25 mg) zudem in Polen rezeptfrei erhältlich.

In Großbritannien konnten schon seit 2007 über spezielle Vereinbarungen zwischen Arzt oder Ärztin und Apotheker oder Apothekerin (sogenannte „Patient Group Direction“) rezeptpflichtige Mittel an bestimmte Patienten in Apotheken ohne Rezept abgegeben werden. Als dann Ende 2017 das Fertigarzneimittel „Viagra Connect 50 mg“ von Pfizer zum apothekenpflichtigen Arzneimittel wurde, war der Sprung aus der Verschreibungspflicht also nicht allzu groß. Im Jahr 2020 folgte dann der OTC-Switch für 50 mg Sildenafil in der Schweiz sowie in Norwegen.

Anlass gibt es also genug, der Frage nachzugehen, ob Sildenafil nicht auch in Deutschland ohne Rezept erhältlich sein sollte. 2017 konnte man in der DAZ allerdings über einen Bericht der „Märkischen Oder Zeitung“ (MOZ) lesen, wonach Pfizer selbst die Umstellung auf eine rezeptfreie Abgabe in Deutschland als „unwahrscheinlich“ einstufte.