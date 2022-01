Genesenenzertifikate sind nur noch maximal 90 Tage lang gültig

In Kraft trat die neue Vorgabe am vergangenen Samstag. Genesennachweise gelten also seitdem nur noch für maximal 90 Tage – laut Ministerium formal auch schon bestehende Nachweise. Die Neuregelung ist auch wichtig für Apotheken: Wenn sie einen Genesenennachweis auf Basis eines PCR-Befunds digitalisieren, müssen sie grundsätzlich darauf achten, dass dieser noch gültig ist. Bisher ist die einschlägige Handlungshilfe der ABDA nicht aktualisiert worden, es ist aber zu erwarten, dass dies in Kürze erfolgt. Noch ist darin zu lesen: „Für die Ausstellung eines COVID-19-Genesenenzertifikats muss das Datum der ersten positiven Testung mindestens 11 Tage und maximal 180 Tage zurückliegen, wobei die Genesenen erst nach Ablauf der angeordneten Isolierung eine Apotheke zur nachträglichen Erstellung des COVID-19-Genesenenzertifikats aufsuchen sollten. In Deutschland ist das COVID-19-Genesenenzertifikat allerdings erst 28 Tage nach der ersten positiven Testung gültig.“

Genesenen-Impfzertifikate nicht betroffen

Anders verhält es sich übrigens bei Genesenen-Impfzertifikaten: „Für die Erstellung des COVID-19-Impfzertifikats für Genesene ist das Alter des PCR-Testergebnisses irrelevant“, schreibt die ABDA in ihrer Handlungshilfe.

Wie die neue Vorschrift jetzt konkret zum Beispiel bei 2G- und 3G-Zugangsregeln zu bestimmten Einrichtungen vor Ort gehandhabt wird, liegt nach Ministeriumsangaben bei den Ländern. Unklar ist noch, wie die Änderung in den Apps zur Anzeige der Impfnachweise technisch umgesetzt wird. In den Apps können Genesenenzertifikate angezeigt werden – bislang mit dem Gültigkeitszeitraum sechs Monate.

Die Änderung knüpft an eine vom Bundesrat am Freitag besiegelte Verordnung an, die auch den Rahmen für Quarantäneregeln neu fasste. Genesenennachweise müssen demnach Kriterien entsprechen, die das RKI auf einer Internetseite bekannt macht.