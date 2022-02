Apps erkennen jetzt verkürzten Genesenenstatus

Es war bereits angekündigt – nun ist das Update da: In der Corona-Warn-App (CWA), der CovPass-App und CovPassCheck-App wird bereits seit dem heutigen Mittwoch nachvollzogen, welche neuen nationalen und europäischen Regeln gelten – dazu wurde ein dynamisches Regelwerk integriert. Es soll ermöglichen, dass künftige Änderungen, zum Beispiel bei der Gültigkeitsdauer von Zertifikaten, schnell in den Apps abgebildet werden können. Zudem können die Apps erkennen, wenn die Vorgaben in Deutschland von den Vorgaben auf europäischer Ebene abweichen und das auch im Prüfprozess berücksichtigen. So gilt etwa auf europäischer Ebene eine Gültigkeitsbeschränkung von Impfzertifikaten von 270 Tagen, während es in Deutschland bislang keine Begrenzung gibt.