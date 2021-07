Aber wie sieht es rein praktisch aus? Die digitialen COVID-19-Impfzertifikate können bereits seit Mitte Juni über mein-apothekenportal.de in den Apotheken ausgestellt werden. Auch wenn der vom RKI-Dienstleister IBM betriebene Server anfänglich noch in die Knie gezwungen wurde – nach kurzer Zeit liefen die Systeme. Anders sieht es bei den Genesenenzertifikaten aus. In der derzeit aktuellen Handlungshilfe (Stand 29. Juni 2021) der ABDA zur nachträglichen Erstellung der COVID-19-Impfzertifikate durch Apotheker:innen ist zu diesem Stichpunkt zu lesen:

„Das COVID-19-Genesenenzertifikat kann derzeit nicht ausgestellt werden, da das Robert Koch-Institut derzeit die technischen Voraussetzungen schafft.“

Konkrete Nachfragen bei der Pressestelle der ABDA blieben erfolglos – dort verwies man lediglich auf den genannten Passus der Handlungshilfe. Ob das DAV-Portal künftig auch für die Genesenenzertifikate zur Verfügung steht, ist unklar.