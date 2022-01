Biontech hat mit Vorproduktion von Omikron-Impfstoff begonnen

Im Dezember 2021 hieß es von Biontech, dass man ab März 2022 in der Lage sein werde, einen angepassten Impfstoff kommerziell herzustellen, sollte dies nötig sein. Jetzt meldet die Nachrichtenagentur dpa, dass das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer bereits mit der Produktion eines an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffs für eine spätere kommerzielle Nutzung begonnen haben. Das teilte Biontech-Chef Ugur Sahin am Dienstag auf einer Gesundheitskonferenz der US-Bank J.P. Morgan mit.