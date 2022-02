USA: Biontech/Pfizer beantragen Comirnaty-Zulassung für Kleinkinder

Nun melden Biontech und sein US-Partner Pfizer – auf Anfrage der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) – in den USA einen Antrag auf Änderung der Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) ihres Corona-Impfstoffs gestellt zu haben: Die Genehmigung soll künftig auch für Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren (sechs Monate bis < fünf Jahre) gelten. So wolle man dem dringenden Bedarf der öffentlichen Gesundheit in dieser Bevölkerungsgruppe Rechnung tragen, heißt es in der Pressemitteilung. In der Woche, die am 22. Januar endete, machten laut Pressemitteilung Kinder unter vier Jahren in den USA 3,2 Prozent aller Krankenhausaufenthalte aufgrund von COVID-19 aus.