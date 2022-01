Potenzielles COVID-19-Arzneimittel EVT075 soll klinisch erforscht werden

Evotec SE erhält 7,5 Millionen Euro Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), um sein potenzielles Arzneimittel gegen COVID-19 weiterzuentwickeln. Es geht dabei um EVT075, einen immunmodulierenden „First-in-Class“-Wirkstoff, den Evotec in Zusammenarbeit mit Sanofi entwickelt. Bislang befindet sich EVT075 in der präklinischen Entwicklung, die Fördergelder sollen nun den Weg in die klinische Forschung ebnen. Evotec konnte einer Mitteilung zufolge in präklinischen In-vitro-Studien bereits die hohe Wirksamkeit von EVT075 belegen. Dabei nutzte Evotec Assays, die das Unternehmen im Rahmen seiner globalen Initiative zur Vorbereitung auf Pandemien, „PRROTECT“ (pandemic Preparedness and Rapid RespOnse TEChnology plaTform), entwickelt hat, heißt es in der Mitteilung.

Das Molekül habe großes Potenzial, eine starke antivirale Immunantwort gegen Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 auszulösen. Durch die Verstärkung der Immunantwort gegen Coronavirus-Infektionen könne EVT075 die Viruslast reduzieren. Evotec hofft, dass die frühe Verabreichung seines Biopharmazeutikums damit das Risiko eines schweren Verlaufs einer COVID-19-Erkrankung, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig macht, möglicherweise signifikant senkt.