Im Hinblick auf das Problem der Co-Infektionen bei Patienten mit COVID-19 werde in der Literatur die Notwendigkeit einer Kombinationstherapie mit Nicht-Anti-SARS-CoV-2-Mitteln angesprochen. In Anbetracht der Co-Infektionen sei die Verwendung von Aspirin in niedrigen Dosen von Bedeutung, schreibt Mazik. Darüber hinaus wiesen einige Studien darauf hin, dass die Einnahme von niedrig dosiertem Aspirin (100 Milligramm pro Tag) zu einem deutlich milderen Verlauf der COVID-19-Erkrankung führte. In der britischen RECOVERY-Studie konnte ASS das Überleben von hospitalisierten COVID-19-Patienten jedoch nicht verbessern.