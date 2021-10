Apotheker, Ärzte und Spahn werben für Auffrischimpfung gegen COVID-19

Die allermeisten Menschen, die noch keine Corona-Impfung in Deutschland haben, wollen sich auch in nächster Zeit nicht impfen lassen. 65 Prozent der Nichtgeimpften haben dies auch in den kommenden acht Wochen auf keinen Fall vor, wie eine online veröffentlichte Forsa-Erhebung im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums zeigt. 23 Prozent sagen eher nein – insgesamt wollen also fast neun von zehn Nichtgeimpften auch demnächst keine Impfung.

Was bedeutet das für die Nationale Impfkampagne? Denn was die Impfquote gegen COVID-19 betrifft, bleibt noch immer deutlich Luft nach oben. Angesichts weiter steigender Corona-Zahlen in Deutschland rücken jetzt Auffrischimpfungen als Schutz für den Winter zusehends in den Blick. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rief am Donnerstag zu einer solchen Verstärkung länger zurückliegender Impfungen auf.