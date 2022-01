Gemeinsam gegen das Virus: In Nordrhein laden Apotheker, Ärzte, Zahnärzte und die örtliche AOK jetzt noch einmal zur COVID-19-Impfung ein. Zur Unterstützung der Impfkampagne starten die AOK Rheinland/Hamburg und die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) weitere Impfaktionen, die in Zukunft zusammen mit dem Apothekerverband Nordrhein (AVNR) und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein (KZVNR) in verschiedenen Regionen des Rheinlands ausgebaut werden sollen. Darüber informieren die Partner in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom gestrigen Mittwoch.