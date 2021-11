ACE-Hemmer plus Imbruvica: kein erhöhtes Risiko für plötzlichen Herztod

Imbruvica®

Imbruvica® als Einzelsubstanz ist indiziert zur Behandlung erwachsener Patient:innen mit rezidiviertem oder refraktärem Mantelzell-Lymphom (MCL). Zudem hat Janssen die Zulassung für Imbruvica® zur Behandlung erwachsener Patienten mit nicht vorbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) als Einzelsubstanz oder in Kombination mit Rituximab oder Obinutuzumab. Als Einzelsubstanz oder in Kombination mit Bendamustin und Rituximab (BR) darf Imbruvica® bei CLL angewendet werden, wenn die Patient:innen (über 18 Jahre) mindestens eine vorangehende Therapie erhalten haben. Bei Morbus Waldenström kommt Imbruvica® ebenfalls zum Einsatz, und zwar als Einzelsubstanz bei erwachsenen Patienten, die mindestens eine vorangehende Therapie erhalten haben, oder zur Erstlinien-Therapie bei Patient:innen, die für eine Chemo-Immuntherapie nicht geeignet sind. In Kombination mit Rituximab ist Imbruvica® ebenfalls indiziert zur Behandlung erwachsener Patienten mit Morbus Waldenström.

Wirkmechanismus laut Fachinformation von Imbruvica

„Ibrutinib ist ein starker kleinmolekularer (small-molecule) Bruton-Tyrosinkinase-(BTK-) Inhibitor. Ibrutinib bildet eine kovalente Bindung mit einem Cysteinrest (Cys-481) im aktiven Zentrum der BTK, was zu einer anhaltenden Hemmung der enzymatischen Aktivität der BTK führt. BTK, ein Mitglied der Familie der Tec-Kinasen, ist ein wichtiges Signalmolekül im Signalweg des B-Zell-Antigen-Rezeptors (BCR) und des Zytokin-Rezeptors. Der BCR-Signalweg ist an der Pathogenese verschiedener B-Zell-Malignome beteiligt, einschließlich MCL, diffus großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), follikulärem Lymphom und CLL. Die entscheidende Rolle von BTK bei der Signalübertragung durch die B-Zell-Oberflächenrezeptoren führt zur Aktivierung von Signalwegen, die für die Migration, die Chemotaxis und die Adhäsion von B-Zellen notwendig sind. Präklinische Studien haben gezeigt, dass Ibrutinib in vivo die Proliferation und das Überleben maligner B-Zellen sowie in vitro die Migration und Substratadhäsion der Zellen effektiv hemmt.“