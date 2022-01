LAK BaWü startet Crossmedia-Kampagne mit Radiosender BigFM

Bereits seit Jahren ist „Apotheker:in“ bei der Agentur für Arbeit offiziell als Mangelberuf gelistet. Die ABDA kommt in einer Analyse zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2029 bis zu 10.000 Apotheker:innen-Stellen in den Vor-Ort-Apotheken unbesetzt bleiben könnten. Auch bei den anderen Berufsgruppen in den Apotheken sieht es nicht besser aus: PTA und PKA werden ebenfalls allerorten gesucht. Immer wieder hört man von Apotheken, die schließen müssen, weil das Personal fehlt.

Die Landesapothekerkammer (LAK) Baden-Württemberg hat daher bereits im Jahr 2018 eine Nachwuchskampagne gestartet. Sie ist stufenweise angelegt und begann mit Flyern, Plakaten, mehr Präsenz sowohl auf Berufsmessen als auch digitalen Messen. Seit Anfang Oktober vergangenen Jahres ist die Website „karriere-auf-rezept.de“ online. Sie soll vor allem Schülerinnen und Schüler von einem Job in der Apotheke überzeugen. Auch deren Eltern und alle weiteren Interessenten soll die Seite informieren, welche Laufbahnen die Offizin für den Nachwuchs bereithält. Hashtags sollen den Besucher:innen auf einen Blick verdeutlichen, warum sie sich für einen Job in der Apotheke entscheiden sollten. #Sinnvoll, #Zukunfts- und #Krisensicher, #Regional, #vielseitig und #für alle – wenige, klare Botschaften sollen beim potenziellen pharmazeutischen Personal von morgen ankommen. Auch ein Video findet sich auf der Website. Die junge PTA Hannah strahlt im Kittel in die Kamera, PKA Elias schiebt konzentriert eine Packung Elotrans in den Kommissionier-Automaten. Apotheker Sebastian pipettiert im Apothekenlabor Kupfersulfat-Lösung in eine Porzellanschale.