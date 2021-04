Gesetz ist Gesetz

Ja, die nahm er schon seit vielen Jahren ein und ja, er hätte ganz sicher am Montag ein Rezept nachgereicht. Der ein oder andere würde da sicher ein Auge zudrücken. Ich allerdings nicht. Auch nicht bei Stammkunden. Etwas ohne Rezept abzugeben, geht mir gegen den Strich. Es ist verboten und schafft in manchen Fällen einen Wettbewerbsvorteil. Ich höre nicht gerne von Kunden, dass ich mich nicht so anstellen soll, die bei der Konkurrenz würden auch mal Fünfe gerade sein lassen.