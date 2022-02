Keine Angst vor dem Impfen!

Apotheken können durch ein niedrigschwelliges Impfangebot nicht nur die Impfquote erhöhen, sondern auch Ärzte entlasten und insgesamt einen wertvollen Beitrag leisten. Ich persönlich bin überzeugt, dass Apotheker nach entsprechender Schulung Impfungen sicher durchführen können. Denn eine Anaphylaxie tritt nur extrem selten auf, die Indikationsstellung ist bei COVID-19 oder Influenza leicht möglich – und in allen Zweifelsfällen verweisen wir ohnehin an den Arzt.

Impfende Apotheker? Für mich also ganz klar eine gute Sache. Aber sehe ich mich selbst als impfende Apothekerin? Ich, die stets wegsieht, wenn sich jemand mit einer Nadel auch nur nähert? Als nach einem Knochenbruch ein Draht aus dem Finger ragte, war ich die, der vom Anblick der eigenen Hand schlecht und schummrig wurde. Ich bringe also denkbar schlechte Voraussetzungen mit und habe so meine Probleme mit Nadeln.