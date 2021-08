Plötzlich die Zukunft im Blick?

Besonders die Studierenden haben in der Vergangenheit immer wieder Druck gemacht und auf eine Novellierung der dreißig Jahre alten Approbationsordnung (zuletzt geändert vor zwanzig Jahren) gedrängt. Der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V. (BPhD) legte bereits ein detailliertes Konzept über die Anpassung der Approbationsordnung vor.

Doch auch der Runde Tisch scheint sich nicht als effiziente Arbeitsgruppe zu etablieren, im Gegenteil: Mittlerweile arbeiten die Professor:innen alleine an einem Entwurf zur Anpassung der Approbationsordnung, das Ruder wurde bereitwillig an die Lehre abgetreten. Dies trägt vielleicht zur Effizienz des Runden Tisches bei und erhöht eventuell auch die Geschwindigkeit, mit der ein brauchbares Ergebnis produziert wird, hat jedoch einen gewissen Beigeschmack: Die Vertreter:innen der Pharmazeutischen Chemie haben es in der Vergangenheit immer wieder geschafft, ihr Fach mit einem ordentlichen Stundensatz in der Approbationsordnung zu verankern. Dies könnte auch diesmal den Bestrebungen, die Pharmakologie und Klinische Pharmazie im zeitlichen Umfang in der Approbationsordnung zu stärken, entgegenstehen. Das wäre allerdings fatal, wenn man bedenkt, wie wichtig diese Fächer im Kontext der Patient:innenbetreuung sind.

Doch kurz vor dem nächsten DAT scheint Bewegung in die Sache zu kommen: Es liegen einige Anträge vor, die sich dem Thema der Approbationsordnung widmen.