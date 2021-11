Neue Approbationsordnung: Konzertiertes Papier in Q2/2022

Benkert bekräftigte in diesem Zusammenhang auch seine Forderung an die Politik nach mehr Studienplätzen. Bayern bilde pharmazeutischen Nachwuchs über den eigenen Bedarf hinaus aus, so Benkert. In seinen Augen müssten die Kosten für die Ausbildung auf alle Länder verteilt werden. Die neue Regierung sei hier gefragt, andere Wege zu gehen. Sich darauf zurückzuziehen, dass die universitäre Ausbildung Ländersache sei, will Bayern Kammerpräsident nicht gelten lassen.