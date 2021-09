Digitales, Nachhaltigkeit und Besuch vom Minister

Gemeinsames Lernen für angehende Ärzte und Apotheker

Mit großer Mehrheit nahmen die Delegierten einen Antrag an, im Pharmazie- und Medizinstudium mehr gemeinsame Lehre stattfinden zu lassen zur Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit. Im Gegensatz zur ursprünglichen Fassung wurde der Wunsch, das Thema in die Approbationsordnungen aufzunehmen, gestrichen. Der Antrag wurde kontrovers diskutiert, weniger allerdings aus inhaltlichen Gründen, sondern weil es 2016 schon einmal einen ähnlichen Beschluss gegeben habe und warum man das jetzt nochmal beschließen müsse. Das Argument, jetzt noch einmal ein Zeichen in diese Richtung zu setzen, schien dann aber doch die Mehrheit zu überzeugen.