Finanzierung der PTA-Ausbildungsvergütung

Ein Antrag aus Brandenburg fordert, die gesetzliche Grundlage zu schaffen, dass PTA während der Ausbildung eine Vergütung bekommen können. PTA-Schulleiter Burkhard Pölzing gibt zu bedenken, dass das Wichtigste noch vor Vergütung und Schulgeldfreiheit die solide Finanzierung der Schulen sei. Die ist aber in Brandenburg der Kammer zufolge kein Problem mehr, Land und Kammer tragen das. Aber an der einzigen PTA-Schule im Land werden auch MTA und Physiotherapeuten ausgebildet, die erhielten eine Vergütung. Das sei ein Wettbewerbsnachteil, heißt es. Deswegen will die Kammer die Grundlage für eine Vergütung schaffen lassen. Der Antrag wurde angenommen.