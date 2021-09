Punkten kann Spahn immer dann, wenn er eher im Ungefähren bleibt und auf der Metaebene Trends aufzeigt, wohin die (in seinen Augen weitgehend digitale) Reise im Gesundheitswesen geht. Das mag man professionell und souverän nennen. Und ohne Zweifel haben Spahn und das BMG in den letzten Jahren viel auf die Schiene gesetzt und manches bewegt (in welche Richtung auch immer). Andererseits bedarf es keines ausgeprägten Gedächtnisses, um sich auch der apothekenpolitischen Defizite zu erinnern, die Spahn in der vergangenen Legislaturperiode zu verantworten hat: Spahns folgenreichster Sündenfall, das im Koalitionsvertrag der Großen Koalition vorgesehene Rx-Versandverbot gesetzgeberisch nicht umzusetzen (mit allen auch arzneimittelpreisrechtlichen Konsequenzen). Handwerkliche Mängel in hektischen Gesetzgebungsverfahren, nicht nur beim E-Rezept und dem Masken- und Vergütungsdesaster. Alles schon vergessen?