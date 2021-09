Wort & Bild darf weiter mit Umfrageergebnissen werben

Der Wort & Bild Verlag lässt regelmäßig Umfragen durchführen und wirbt mit den Ergebnissen. Die Umfragen führt das Marktforschungsunternehmen Ipsos für den Verlag durch. Diesen Ergebnissen zufolge geben regelmäßige Leser:innen der „Apotheken Umschau“ durchschnittlich pro Monat in der Apotheke mehr Geld aus als Nicht-Leser:innen. In Zahlen lassen die Umschau-Fans laut der aktuellsten Erhebung durchschnittlich 52,50 Euro pro Monat in der Offizin, Kunden, die das Magazin nicht lesen, demnach nur 28,20 Euro. Der Verlag warb daher auf Basis dieser Zahlen auf der Webseite www.apothekenumsatz.de bei Apothekern mit der Umschau als Umsatzbringer. Diese Kampagne hat der Wettbewerber aus dem Verlagshaus Burda – mylife – bei Gericht als „irrerührend“ beanstandet. Das Medienunternehmen hat sich neben der konkreten Aussage dabei auch an der Methodik der Ipsos-Umfrage und damit an der Werbung mit dem Ergebnis der Umfrage per se gestört.

In den beiden letzteren Punkten folgte das Landgericht München I der Klägerin jedoch nicht. In der mündlichen Verhandlung teilte es mit, dass in der Werbung mit den Umfrageergebnissen per se keine irreführende Werbung gesehen werde. Es gab zu erkennen, dass die Umfrage methodisch nicht zu beanstanden sei und deshalb auch eine angegriffene Anzeige nicht. Burda hatte die Beanstandung der einen Anzeige und der Methodik der Studie daraufhin zurückgenommen.