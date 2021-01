OLG München: „Treue-Bonus“ war kartellrechtswidrig

Das Gericht sieht es demnach als erwiesen an, dass der Wort & Bild-Verlag, Herausgeber der Apotheken Umschau, seine marktbeherrschende Stellung missbraucht und kartellrechtswidrig gehandelt hat. Konkret geht es nach Angaben des Burda-Konzerns um eine Treue-Aktion des Wort & Bild-Verlags zum Zeitpunkt des Markteintritts von my life. Dieser habe seinen Apothekenkunden Treue-Boni angeboten, geknüpft an bestimmte Vorgaben, und damit den Markteintritt des my life-Apothekenmagazins behindert. Wie es heißt, hatte der Wort & Bild-Verlag seinen Apothekenkunden besonders günstige Digitalangebote offeriert, verbunden mit der Bedingung, dass die von den Apotheken bislang abgekaufte Menge an Apotheken Umschau-Exemplaren künftig nicht reduziert werde.