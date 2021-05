Keine generelle COVID-19-Impfung von Schwangeren

Was noch fehlte, war eine generelle Empfehlung der STIKO. Nun nahm die Ständige Impfkommission Stellung, allerdings wohl nicht im Sinne der gynäkologischen und pädiatrischen Fachgesellschaften. Die STIKO erklärte am Montag, dass sie auch weiterhin „keine generelle Impfempfehlung für Schwangere aussprechen“ wird. Sie begründet ihre Nicht-Empfehlung, dass „bisher (…) keine Erkenntnisse aus kontrollierten Studien zum Einsatz der COVID-19-Impfstoffe in der Schwangerschaft“ vorliegen. Und die Daten aus den USA genügen der STIKO offenbar nicht: „Alleine auf Grundlage der kürzlich publizierten Beobachtungen aus den USA“ spreche man keine generelle Impfempfehlung für Schwangere aus, teilt die Ständige Impfkommission mit.