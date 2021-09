G-BA: Pertussis-Impfung für Schwangere nun im Mutterpass

Nun hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die Beratung zur Pertussis-Impfung zu einem festen Bestandteil der Schwangerschaftsvorsorge gemacht – er beschloss am 19. August die Änderung der Mutterschafts-Richtlinie. „Schwangeren wird künftig nach einem Beratungsgespräch eine Pertussis-Impfung angeboten und der Impfstatus der Schwangeren im Mutterpass dokumentiert“, erklärt der G-BA. Man wolle dadurch „Kinder noch besser vor dieser Erkrankung“ schützen. Falls in der Schwangerschaft keine Impfung erfolgt sei und die letzte Impfung mehr als zehn Jahre zurückliege, solle die Schwangere in den ersten Tagen nach der Geburt geimpft werden. Eingefügt wird dies nun auf Seite 2 und Seite 18 jeweils nach der Influenza-Impfung.