So lässt sich die MTX-Therapie korrigieren

Ausschlaggebend ist dagegen die Anwendung des richtigen Präparats in der richtigen Dosis zur richtigen Zeit. Es kann mehrere Wochen dauern, bis die niedrigste noch wirksame Dosis gefunden wird. Entgegen der allgemeinen Meinung treten gastrointestinale Nebenwirkungen unter subkutaner Applikation genauso häufig auf wie unter oraler Gabe, da sie zentralnervös bedingt sind. Die Bioverfügbarkeit ist bei parenteraler Gabe aber deutlich höher. Ein Fertigpen, in dem man die gelbe Arzneistofflösung nicht sieht, kann einigen Patienten gegen ihre Übelkeit helfen. „Andere haben mit dem Klickgeräusch oder dem Plastikmüll, der durch die Einmalgabe entsteht, ein Problem und favorisieren die Spritze“, kann Fiehn aus der Praxis berichten. Bei der oralen Gabe besteht dagegen die Möglichkeit, die Wochendosis auf zwei Tage zu splitten, was die Verträglichkeit verbessern kann.

Ansonsten erfolgt die Anwendung von MTX einmal wöchentlich, möglichst nicht zu den Mahlzeiten und am besten am Abend, um die Nebenwirkungen zu verschlafen. Einige Patienten legen die Gabe auf das Wochenende, um Ruhe zu haben, falls sie sich unwohl fühlen. Andere nehmen lieber ein paar kräftezehrende Arbeitstage in Kauf, um ihre Freizeit am Samstag und Sonntag genießen zu können – reine Geschmackssache, meint der Rheumatologe: „Grundsätzlich rate ich bei Erstanwendung oder auch bei milden Verträglichkeitsproblemen aber zur Anwendung am Freitag oder Samstag, nicht zuletzt auch wegen der unter Umständen eingeschränkten Fahrtüchtigkeit.“ Die Applikation um einen Tag nach vorn oder hinten zu verschieben, ist aber ausnahmsweise möglich.

Was Professor Fiehn von einem generellen Zweiwochen-Rhythmus und Arzneimitteln zur Linderung der Nebenwirkungen hält und was passieren muss, damit MTX gänzlich abgesetzt wird, erfahren Sie im Artikel „Keine Angst vor MTX“ in der aktuellen DAZ.