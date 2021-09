PINK! – Neues Portal für Frauen mit Brustkrebs

Und das sind die wichtigsten Facts: Das Portal „PINK!“ wird von erfahrenen Brustkrebs-Ärztinnen und -Ärzten konzipiert und geführt. Der Therapieplan wurde leitlinienkonform von Expertinnen und Experten entwickelt. Ziel ist es, den Patientinnen nicht nur mit fachlichen Informationen zu helfen, sondern auch mit menschlicher Zuwendung. Wie Wülfing betont, ist für sie auch ein ganzheitlicher Ansatz von Bedeutung, ebenso wie die fachliche Unabhängigkeit der Informationen. Was dies bedeutet und wie sie dies verwirklicht, erfahren Sie in meinem Podcast. Hier zeigt Professor Wülfing auch auf, was dieses Portal darüber hinaus bietet, was es kann, wo die Schwerpunkte liegen und was in naher Zukunft geplant ist.