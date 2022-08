optimune und Pink! Coach – neue digitale Angebote für Brustkrebspatientinnen

Optimune basiert auf einem virtuellen Dialog, in dem Informationen vermittelt und verschiedene Fragen gestellt werden. Anhand der gegebenen Antworten passt sich das Programm an die jeweiligen Bedürfnisse an und stellt entsprechende Informationen sowie Übungen in Form von Texten und Audios zusammen.

Um auch nach Abschluss des Programms von den Inhalten zu profitieren, können Zusammenfassungen der wichtigsten Punkte sowie Übungsblätter als PDF heruntergeladen werden.