Coronatests können teilweise wieder abgerechnet werden

In vielen Bundesländern konnten Apotheken ihre im Juli durchgeführten Coronatests noch nicht abrechnen. Sie wurden auf August vertröstet. Die KVen mussten aufgrund von Änderungen in der Testverordnung ihre „Abrechnungslogik“ umstellen. Mancherorts ist das aber jetzt beendet. So ist beispielsweise in Bayern und Baden-Württemberg die Abrechnung wieder möglich.