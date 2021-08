So klappt es endlich mit der Medikationsanalyse in der Apotheke

Man hat eine Fortbildung gemacht und ist nun mehr denn je Profi für Medikationsanalysen in der Apotheke. Doch irgendwie hapert es an der praktischen Umsetzung – woran scheitert es? Oder welche konkreten Schritte helfen, eine Medikationsanalyse nach Fortbildung auch regelhaft zu implementieren? Dr. Oliver Schwalbe (AKWL), Dr. Isabel Waltering und Professor Georg Hempel haben in einer Studie konkrete Punkte ausfindig gemacht, die Apotheker:innen ganz pragmatisch umsetzen können. Vielleicht startet man am besten mit einem Pflegeheim – und plant die Medikationsanalyse auch in den Dienstplan ein.