Medikationsanalyse leicht gemacht – mit „Scholz amts“

Woran liegt es, dass Medikationsanalysen in Apotheken noch nicht konsequent angeboten werden? Verschiedene Faktoren fördern die Umsetzung im Apothekenalltag – unter anderem muss das ganze Apothekenteam eingebunden werden und die Medikationsanalysen zeitlich auch fest eingeplant sein. Das fanden Dr. Oliver Schwalbe (AKWL), Dr. Isabel Waltering und Professor Georg Hempel von der Westfälischen Wilhelms-Universität jüngst in ihrer Studie mit AMTS-zertifizierten Apotheken heraus. Sie machten aber auch einen weiteren wichtigen Punkt aus, der mit über Wohl und Wehe der Medikationsanalyse in der Apotheke entscheidet: das richtige Werkzeug, also unter anderem Datenbanken, die Apotheker:innen in ihrem Tun unterstützen.