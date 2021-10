Fehler liegt nicht beim RKI

Auf diese Tatsache und die damit verbundene Gefahr von Untererfassungen hatte das RKI auch bereits im August hingewiesen. Die Meldung der impfenden Stellen sei in § 4 der Coronavirus-Impfverordnung gesetzlich vorgeschrieben, sie müsse vollständig und zeitnah erfolgen, um den Impffortschritt in Deutschland so genau und aktuell wie möglich abbilden zu können, betonte Wieler. Die berichteten COVID-19-Impfquoten in DIM seien daher als Mindestimpfquoten zu verstehen.

Das RKI hatte vor einer Woche in einem Bericht unter anderem geschrieben, dass unter Erwachsenen vermutlich mehr Menschen geimpft seien, als die offiziellen Daten nahelegen. Darauf weisen unter anderem telefonische Befragungen von Bürgern hin, die das RKI seit Januar 2021 durchführt, um COVID-19-Impfquoten zu monitoren sowie die COVID-19-Impfbereitschaft und -akzeptanz zu erfassen (COVIMO).

Bereits im 6. COVIMO-Report am 10.8.2021 trat eine Diskrepanz zwischen den Umfrageergebnissen und den Zahlen des DIM auf, und auch in der anschließenden 7. COVIMO-Erhebungswelle wurden von den Befragten deutlich höhere Impfraten angegeben als beim DIM erfasst waren. Nun ist es nicht so, dass das RKI darauf nicht hingewiesen hätte, auch hat es versucht, diesen Unterschied wissenschaftlich zu erklären.