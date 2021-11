Was versteht man unter Herdenimmunität?

Wie das RKI auf seinem Internetauftritt erklärt, versteht man unter einer Herdenimmunität im Sinne eines Gemeinschaftsschutzes beispielsweise folgende Entwicklung während der COVID-19-Pandemie: „In Israel konnte beobachtet werden, dass sich mit jedem Anstieg der COVID-19-Impfquote um 20 % in der Bevölkerung ab 18 Jahre die Wahrscheinlichkeit einer COVID-19-Diagnostik unter ungeimpften Kindern halbierte.“ Nach dieser Definition besteht also durchaus ein gewisser „Herdenschutz“, allerdings meint Herdenimmunität damit keine „Impfquoten-Schwelle, ab der die Transmission so weit reduziert wird, dass die Virustransmission nicht nur reduziert, sondern komplett zum Erliegen kommt und der Erreger in einer Bevölkerung eliminiert wird“.