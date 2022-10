Der Umgang der Softwarehäuser mit dem TI-Anbieter-RedMedical ist sehr unterschiedlich – das Münchener Unternehmen bietet ein alternatives Modell für den TI-Zugang mit zentralen Konnektoren außerhalb der Apotheke an. Während bei CGM Lauer und Noventi der Anschluss Red-Konnektoren problemlos klappt, weigert Pharmatechnik sich, andere als die selbst vertriebenen lokalen Konnektoren anzuschließen. Diese Politik hielt sogar einer Klage seitens RedMedical stand.

Der vierte große Anbieter ADG will zwar offiziell keine Drittanbieter anbinden. Tatsächlich lieferte ADG aber alles so aus, damit die Apotheken unterstützt von RedMedical die Konnektoren anschließen konnten und damit Zugang zur TI hatten. Zumindest bisher. Denn offenbar ist damit jetzt Schluss. Wie RedMedical gegenüber der DAZ bestätigt, sind etwa 40 Apotheken, die die Warenwirtschaft von ADG in Kombination mit den Red-Konnektoren nutzen, nun von der TI abgeschnitten. Die Apotheken erhalten eine Fehlermeldung: „Die für die Nutzung der TI-App notwendige Lizenz fehlt. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen ADG-Systemberater.“ An der Hotline werden sie auf den Konnektor von ADG verwiesen. Öffentlich wurde das Ganze, weil sich ein betroffener Apotheker an die Presse wandte.