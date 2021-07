Doch nicht „One“ für alle: Awinta gibt Zusammenführung der Softwarelinien auf

Infopharm, Jump, Pharmasoft und Prokas sowie bis vor ein paar Jahren auch noch Asys – durch zahlreiche Zukäufe ist Awinta so etwas wie der Gemischtwarenladen der Softwareanbieter. Die Idee, alle in einem System zusammenzuführen, liegt nahe. Schließlich verursachen fünf unterschiedliche Softwarelinien deutlich höheren Aufwand bei Entwicklung und Support und somit höhere Kosten, als wenn man sich auf eine Linie beschränkt. Awinta One sollte die eierlegende Wollmilchsau werden, die die Vorteile der anderen Systeme in sich vereint – zumindest in der Theorie. One war übrigens nicht der erste Versuch, ein einheitliches System zu schaffen. Auch Jump wurde seinerzeit mit dem Versprechen eingeführt, dass es das System für die Zukunft sei.

Im Herbst 2017 hieß es dann, dass es jetzt losgehe mit der Zusammenführung. Die Bestandskunden sollten sukzessive umgestellt werden. Zuerst Asys, dann Pharmasoft, Jump und Infopharm und zuletzt Prokas, weil es die komplexeste Warenwirtschaft ist. Um den Apotheken den Wechsel etwas leichter zu machen, gab es die Möglichkeit, die Oberfläche immer noch so aussehen zu lassen wie im alten System. Bei Umstellung konnte gewählt werden, ob man auf der nativen One-Oberfläche arbeiten möchte oder ob alles so aussehen soll wie bisher – Klassik-Layouts nennt Awinta das. Theoretisch sollte die Umstellung freiwillig sein. Es wurde auch mehrfach betont, dass die Klassik-Linien auch in der Umstellungsphase weiter gepflegt und entwickelt würden. Auf Nachfrage hieß es dann aber doch, der Support werde für das jeweilige System nach Umstellungsphase eingestellt.