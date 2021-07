Wie ist das Sicherheitsprofil von COVID-19-Impfungen? Wie fühlen sich die Menschen während der Pandemie und was denken Sie über die Zukunft des Pandemiegeschehens? Auf diese und andere Fragen will Professor Harald Matthes, Ärztlicher Leiter des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe und Stiftungsprofessor am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité – Universitätsmedizin Berlin, Antworten finden. Bringen soll diese die bundesweit größte Online-Studie ImpfSurv, in der Teilnehmer über zwei Jahre Informationen zu allgemeinen Beschwerden, Nebenwirkungen einer COVID-19-Impfung, Symptomen einer COVID-19-Erkrankung bzw. von Long-COVID online preisgeben. Auch Fragen zur mentalen Gesundheit (PHQ-9, GAD-7 und PHQ-Stressmodul) werden erfasst. Laut einer Mitteilung der Charité dauert die Beantwortung der Fragen etwa 15 Minuten.