Auf Krankenhaus folgen Wortfindungsstörungen und Gedächtnisprobleme

Wie die DAZ 18/2021 bereits berichtete, ist der Begriff „Long COVID“ (noch) nicht einheitlich definiert. Beispielsweise ist er aber von behandlungsbedingten Schädigungen, wie dem „post-intensive care syndrome“ (PICS), abzugrenzen.

Es kann sich bei „Long COVID“ um ein Andauern der Symptome oder auch das Neuauftreten von Folgeerscheinungen drei bis vier Wochen nach dem Einsetzen der COVID-19-Akutsymptomatik handeln. Dabei können nahezu alle Organsysteme betroffen sein.

Eine im Fachblatt „JAMA“ veröffentlichte Untersuchung in den USA zeigt nun, dass ehemalige Patient:innen mit einem Corona-Klinikaufenthalt in einigen Bereichen um ein Vielfaches häufiger von kognitiven Langzeitfolgen betroffen waren als Menschen, die ambulant behandelt wurden. Sie scheinen der Studie zufolge also vermehrt nach schwereren Verläufen der Krankheit aufzutreten.