Apotheken müssen warten, Kliniken ab morgen mehr melden

Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) will Apotheken eine höhere Vergütung für die die Versorgung der Arztpraxen und Betriebsärzte mit COVID-19-Impfstoffen zugestehen. Der vergangene Woche vorgelegte Referentenentwurf sieht vor, dass sie statt bislang 6,58 Euro ab dem 12. Juli 7,58 Euro zuzüglich Umsatzsteuer je Vial erhalten sollen. Entsprechend sollen sich auch die Staffelpreise für die Belieferung von Betriebsärzten erhöhen. Die ABDA hat die vorgesehene Erhöhung als zu gering kritisiert. Ob das BMG für die Einwände Verständnis hat und den Apotheken entgegenkommen will, ist bislang unklar. Weder am vergangenen Freitag noch am heutigen Montag wurde die Änderungsverordnung im Bundesanzeiger veröffentlicht. Es ist also noch etwas Geduld gefragt.