BMG bleibt dabei: Apotheken erhalten 1 Euro mehr pro Durchstechflasche

Nun steht es fest: Die Apotheken bekommen seit dieser Woche zwar mehr Geld für die Abgabe von COVID-19-Impfstoffen an Arztpraxen und Betriebsärzte und -ärztinnen – allerdings bei weitem nicht so viel, wie die ABDA es für dem Aufwand angemessen hält. Statt 6,58 Euro zuzüglich Umsatzsteuer gibt es nun 7,58 Euro netto je Vial. Das gilt auch für die Abgabe der 1. bis 100. Durchstechflasche innerhalb eines Kalendermonats an Betriebsärzte und überbetriebliche Dienste der Betriebsärzte. Von der 101. bis 150. Durchstechflasche sind es dann 4,95 Euro statt 4,28 Euro netto und ab dem 151. Vial gibt es 2,52 Euro statt 2,19 Euro netto.