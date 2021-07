Aarane und Allergospasmin kommen doch erst Ende Juli zurück

Während die MEDA Pharma GmbH & Co. KG keine weiteren Erläuterungen im Portal zur Verfügung stellt, gibt die Sanofi-Aventis Deutschland GmbH mittlerweile auch Alternativen zu ihrem Präparat bei Asthma an: Als Alternativen zu bevorzugen seien inhalative Corticosteroide (ICS) oder Leukotrienrezeptor-Antagonisten in Kombination mit einem kurzwirksamen Beta-2-Sympathomimetikum.

Diese Information dürfte für einige Patient:innen, die langjährige und überzeugte Nutzer der Präparate Aarane® N und Allergospasmin® N sind, hilfreich sein. Denn direkte wirkstoffgleiche Alternativen gibt es keine, wie DAZ.online bereits erläuterte.