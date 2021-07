Bei Allergospasmin von Meda Pharma werden in der PharmNet.Bund-Liste „Probleme bei der Chargenprüfung“ angegeben. Auch dort hat sich die DAZ um mehr Details zu den Hintergründen bemüht – bei der Pressestelle der Viatris-Gruppe in Deutschland: Diese erklärte, dass Meda Pharma zwar der pharmazeutische Unternehmer und freigebende Hersteller sei, nicht aber der Produzent von Allergospasmin N. „Die Angaben zu Produktion bzw. Lieferfähigkeit erhalten wir vom Produzenten, der in Europa fertigt“, heißt es. Demnach ergeben sich die Verzögerungen bei der Chargenprüfung durch diesen Produzenten.

Wie bei Sanofi verzögert sich damit also auch die Endfreigabe: „Die Chargenprüfung erfolgt routinegemäß vor der EU-Freigabeprüfung (‚Endfreigabe‘)“, erklärt Viatris weiter. Es sei zu berücksichtigen, dass ausschließlich diese Endfreigabe durch die Meda Pharma GmbH & Co. KG erfolge.