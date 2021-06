Aarane und Allergospasmin – nicht lieferbar, aber verzichtbar bei Asthma?

Ob Aarane® N von Sanofi-Aventis oder Allergospasmin® N von der Meda Pharma GmbH & Co. KG – bei beiden Dosieraerosolen müssen die Apotheken schon seit mehreren Monaten Patienten und Patientinnen mit einer entsprechenden Verordnung vertrösten. Denn laut dem Lieferengpass-Portal von PharmNet.Bund besteht für beide Asthma-Arzneimittel bereits seit Februar ein Lieferengpass. Sanofi hat in das Portal auch einen Grund für den Engpass eingetragen: „Probleme bei der Endfreigabe“. Wie DAZ.online im Gespräch mit Sanofi erfuhr, stelle man zwar viele Produkte in Frankfurt selbst her, Aarane® gehöre jedoch nicht dazu. Grund für den Engpass seien damit neue Regularien bei der Arzneimittelfreigabe für die EU. Mit dem Juni soll der Engpass nun aber enden.