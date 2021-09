Wie läuft es mit den E-Rezepten in der Fokusregion?

Nach mehr als zwei Monaten haben wir nun versucht, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Mit mäßigem Erfolg. Denn darüber, wie es in der Fokusregion bislang läuft, sind die Informationen spärlich. Auf die Fragen, wie viele E-Rezepte bislang ausgestellt wurden und wie viele Arztpraxen und Apotheken eigentlich mitmachen, wollten oder können die beteiligten Apothekerverbände Berlin und Brandenburg nicht antworten. Die ABDA verweist direkt an die Gematik. Ebenso die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Shop Apotheke, die ebenfalls beteiligt ist. Von der Gematik heißt es, dass die Testphase momentan noch laufe. Diese werde wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Nach Beendigung könne man Auskunft zu den Teilnehmenden und Ergebnissen geben, so die Gematik auf Anfrage der DAZ. Weiter heißt es: „Aktuell finden die Tests planmäßig noch in einer begrenzten Anzahl von Arztpraxen und Apotheken statt. Dieses Vorgehen wurde bewusst gewählt, um in einem abgesteckten Rahmen alle Funktionalitäten des E-Rezepts – von der Verordnung in der Arztpraxis über die Medikamentenausgabe in der Apotheke bis zur Abrechnung bei der Krankenkasse zu überprüfen und zu testen. Nun wird die Anzahl der Praxen und Apotheken, die an der Testphase teilnehmen, nach und nach erhöht, um die bundesweite Einführung des E-Rezepts vorzubereiten. Im bisherigen Verlauf der Testphase konnten schon wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, Anpassungsbedarfe wurden identifiziert, entsprechende Änderungen direkt erfolgreich vorgenommen.“