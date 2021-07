Die E-Rezept-App der Gematik ist startklar

Immerhin stellt die Gematik ihre entwickelte Patienten-App pünktlich bereit, auch, wenn allgemein davon ausgegangen wird, dass in den ersten Monaten vor allem ausgedruckte E-Rezept-Codes die Runde machen werden. Die App steht seit gestern im Apple App Store, Google Play Store sowie in der Huawei AppGallery zum Download bereit. Unterstützt werden Betriebssysteme ab Android 6 und iOS 14. Für die Authentifizierung des Versicherten in der Telematikinfrastruktur (TI) ist derzeit noch ein Smartphone und eine elektronische Gesundheitskarte (eGK) notwendig, die beide mit dem Funkstandard NFC (Near Field Communication) ausgestattet sind. Die Hauptfunktion der App besteht in der Übermittlung von elektronischen Verordnungen in die Apotheke. Das kann auf zwei Wegen erfolgen: ohne Anmeldung mit einer reinen Scanfunktion oder mit Authentifizierung gegenüber der TI und vollem Zugriff auf alle Funktionen der App. Möchte der Patient nur ein vorliegendes Rezept scannen, ist die App sofort einsatzbereit.

