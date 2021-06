Blaue Rezepte sind schwierig für die Rechenzentren

Blaue Rezepte kommen in der Welt der Apothekenrechenzentren eigentlich nicht vor. Hauptsächlich werden dort rosa Rezepte, das Muster 16, verarbeitet. Dazu kommen gelbe BtM- und weiße T-Rezepte. Darauf sind auch die technischen Prozesse ausgelegt. So ist rot beispielsweise eine Fehlfarbe, das heißt der rosa Hintergrund „verschwindet“ beim Einlesen. Dasselbe gilt übrigens für alles, was mit Rotstift auf dem Rezept vermerkt ist. Die blauen Rezeptformulare kommen bekanntermaßen, wenn überhaupt, für Privatverordnungen zum Einsatz und landen folglich nicht im Rechenzentrum – zumindest bis vor kurzem. Seit nicht mehr nur Vertragsarztpraxen Coronaimpfstoffe verordnen dürfen, ist das anders, denn die Betriebsärzte und Betriebsärztinnen sowie die privatärztlichen Praxen sollen Comirnaty und Co. auf den blauen Rezeptformularen verschreiben. Die Abrechnung erfolgt auch über die Rechenzentren.