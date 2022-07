Kann man E-Rezepte versichern?

Das Risiko besteht dem vdarz zufolge an der Stelle, an der die Apotheke das Rezept abgerufen, das Arzneimittel dispensiert und den Quittungsdatensatz von der Gematik erhalten, diese Daten aber noch nicht an das ARZ geschickt hat. Die Apotheke muss nämlich das vom Arzt signierte E-Rezept, den von der Apotheke signierten Abgabedatensatz und die vom Fachdienst signierte Quittung – das sogenannte E-Rezept-Bundle – an das Apothekenrechenzetrum senden. Bis das passiert, wird es in der Warenwirtschaft zwischengespeichert. Wird die in dieser Zeit Opfer eines Hackerangriffs oder geht anderweitig in die Knie, liegt das Risiko bei der Apotheke. Wie können sich also Apotheken künftig absichern?