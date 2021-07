Der Bundesverband Deutscher Apothekenrechenzentren (VDARZ) geht von etwa 70 Apotheken aus, die nicht mehr betriebsbereit sind – aufgrund völliger Zerstörung durch die Wassermassen oder weil es in großen Teilen des Katastrophengebiets an Strom und befahrbaren Straßen mangelt. Aufgrund dieser Situation ist es den betroffenen Betrieben daher nicht möglich, die Abrechnung der belieferten Rezepte in der gewohnten Form zu leisten. Der VDARZ rechnet damit, dass bei der Abgabe von Arzneimitteln die geltenden Regelungen des Rahmenvertrages teilweise nicht immer eingehalten werden können. Um eine gewisse Transparenz herzustellen, hat der Verband daher Listen erstellt, aus denen sich ergibt, welche Apotheken in welchem Maß von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. Diese Listen sollen vor allem den Krankenkassen ein besseres Bild der Lage bieten.