Impfzertifikate: Nicht-Verbandsmitglieder erhalten Gastzugang

Im Gegensatz zu den Kammern, wo ja bekanntermaßen eine Pflichtmitgliedschaft besteht, ist der Beitritt zu den Landesapothekerverbänden freiwillig. Die meisten Inhaber:innen sind zwar dabei – in Bayern, Nordrhein und Baden-Württemberg beispielsweise ist der Organisationsgrad weit über 90 Prozent –, aber eben beileibe nicht alle. Das Portal mein „mein-apothekenportal.de“, über das Apotheken digitale Impfzertifikate ausstellen sollen, ist aber aktuell nur für Verbandsmitglieder zugänglich. Die Verbände hätten das Portal aus ihren Mitteln finanziert, erklärte DAV-Vize Hans-Peter Hubmann bei der Kammerversammlung am gestrigen Mittwoch in München. Deswegen ist es aus seiner Sicht legitim, den Service nur Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. „Ich möchte keine Trittbrettfahrer, Schmarotzer kann ich nicht brauchen“, wurde Hubmann hier ziemlich deutlich. Wer nicht im Verband sei, sei selber schuld.